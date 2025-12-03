大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を獲得するのではという噂が盛んに取りざたされている。ここまで具体的な動きはないが、今オフの実現はほぼ消滅しているのかもしれない。米メディア『ESPN』が報じた。

スクーバルは今季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。ドジャースは既に大谷ら豪華な先発陣を擁しているが、スクーバルまで加われば他の追随を許さないレベルまでクオリティが上昇することは確実だ。

ただ、同メディアは「複数球団の幹部がスクーバルは動くと考えている一方、タイガースは2年連続サイヤング賞投手の彼を手放さないというこれまでの方針をまったく崩す気配を見せていない。彼は2026年シーズン後にフリーエージェント（FA）となるが、契約延長交渉はこれまで進んでいない。だが、タイガースの中心的選手であり、球団は来季も再び優勝争いをする意向を持っている」と指摘。

また、獲得候補にドジャースを含め6球団を挙げるも、今オフトレード移籍が実現する確率は10％だと予想している。

