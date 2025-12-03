今日の運勢は？ ★12月4日（木）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月4日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月4日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？あなたの誠実さが見える日。嘘をつかず、正直に丁寧に向き合う姿勢が相手の心を安心させます。派手な優しさより、地道な誠実さが相手に響く日です。長く続く関係の基盤が整います。感情の“揺れ”がプラスに働く日です。不安や喜びが入り混じっても、それは関係が動いている証拠。無理に整えようとせず、そのまま味わうことで次の段階が生まれます。特に恋愛において進展があります。小さな興味を大事にすると満たされる日。特別な時間を作らなくても、数分だけでも新しい動画、音楽、アイデアに触れてみてください。短い刺激が心をゆるめ、次のやる気につながります。支出を見直すことで得をする日。サブスク、保険、日々の支出を一度整理してみると、余分なお金の流れが消えていきます。節約というより “無駄に気づく” のがポイント。整うと心まで軽くなり、金運も自然と上向きます。成果を急がない姿勢がプラスに働きます。今日はひとつひとつに時間をかけるほうが、長い目で見て質が上がります。雑にならない丁寧さが、周囲からの信頼を確かなものにする日。ゆっくりと、しかし確実に進んでください。“距離の詰め方” が鍵になります。踏み込みすぎず、離れすぎず、心の温度を合わせる意識を持つと良い流れに。沈黙も悪くありません。安心できる空気を作るほど、相手はあなたに静かに心を開きます。今日は“大きく使うより、賢く使う” がテーマ。買い物に迷ったら、勢いではなく「長く使えるか」で判断すると吉。未来の自分を助ける買い物が、金運を静かに引き上げます。周囲の動きに惑わされず、自分のやるべきことを静かに積み上げられる日。特に書類や確認作業など、手間のかかるタスクがはかどります。地道さが評価され、後から丁寧さの大切さを知るでしょう。集中したいのに気持ちが散りやすいと感じたら、いったん手放しても構いません。少し離れて戻ってくると、思わぬ発想が生まれます。うまく進まない時間も次のインスピレーションを育てる材料になります。モチベーションが少し落ちやすい日。無理に気合いで動こうとすると疲れが増します。温かい飲み物や軽いストレッチで血流を整えるだけで、考え方まで前向きに。体を温めると、感情も優しく温まります。相手のクセや考え方が気になりやすい日ですが、そこで判断を急がずに。人の背景にはその人なりの理由があります。その理由を想像する余裕が、関係を守るクッションになります。理解しようとする姿勢が信頼に変わります。気づかないうちに心の緊張が溜まりやすい日。体調のわずかな変化は、心の疲れのサインかもしれません。頑張る前にひとつ深呼吸を。休むことを後ろめたく感じないでください。ゆるむ時間を持つことで、本来のリズムが戻ってきます。頭をぼーっとさせて身体のしたいようにさせてみよう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。