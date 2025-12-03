大阪府×ダスキンで「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」清掃活動の実施 in千里中央

大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』(※1)と連携して、2025年11月28日（金）に大阪モノレール「千里中央」駅付近で清掃活動を実施した。

(※1)OSAKAごみゼロプロジェクト 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）の開催に向け、街・川・海にごみのないきれいな大阪の実現を目指し、府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携して取組内容の発信も行い、オール大阪でのごみ削減や機運醸成を図るプロジェクト。

大阪府とダスキンは2021年7月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・福祉、地域活性化、ダイバーシティ・雇用促進、安全・安心、環境などの7分野で連携。2024年度、『OSAKAごみゼロプロジェクト』への協賛（横断幕30枚の寄贈）や、支援学校でのおそうじ出前教室の実施など、さまざまな取組みを行っている。

大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』と、ダスキンが推進している「身近に、未来に、エコのタネまき。」という環境スローガンのもと全国で行っている地域のごみ拾い活動『クリーンアップマイタウン』を掛け合わせたごみ拾いイベントを実施。2025年8月2日（土）の天神橋筋商店街に続き２回目の実施となる。

今回は、豊中市「わがまちクリーン大作戦」、せんりプラットフォーム「千里祭り2025」、大阪モノレール株式会社の協力を得て実施。その他に開催地周辺企業が10社以上参加し、千里中央のまちを清掃。ごみゼロのまちづくりを目指して、ダスキンラボ(※2)主催で取組みを行った。

(※2)「ダスキンラボ」とは、人と企業と社会が、発想と体験を通じて、明日の安心と喜びのタネまきを育む場所として、2019年4月に大阪府豊中市「千里中央」で開設。大阪モノレール千里中央駅から徒歩1分の大阪モノレール千里中央ビル6階。

🧹参加人数：63人

🗑️回収したごみの量：合計315L

イベント参加者は「この清掃活動で、千里の街がキレイに保たれているのは一人ひとりの意識や、清掃してくれる方々がいるからと改めて感じることができた。このようなイベントがあるときはまた教えてほしい。」、「自分の娘とこの活動を一緒にやりたかった。娘も楽しくごみ拾いしてくれてうれしかった。」、「ゴミを探すのが楽しかった」と話した。

株式会社ダスキン 訪販グループ 戦略本部 事業開発部 ダスキンラボ(※2)室長 荒木 恭子氏は、「『千里の街をキレイにしよう！』という地域清掃活動は、近隣企業の皆さまや市民の皆さまからの温かいご賛同をはじめ、大阪府、豊中市、千里まつり2025を主催されているせんりプラットフォームさまのご協力を賜って実現できており、心より感謝申し上げます。これからも、千里の街が“キレイで誇れるまち”としてさらに輝き、未来へと受け継がれていくよう、皆さまと力を合わせていければと思います。」と話した。