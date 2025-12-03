バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャが、アトレティコ・マドリード戦を振り返った。2日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

ラ・リーガ第19節の前倒し分が現地時間2日に行われ、バルセロナは本拠地『カンプ・ノウ』にアトレティコ・マドリードを迎えた。19分にハイラインの裏を突かれて先制を許したが、7分後にペドリの絶妙なスルーパスに抜け出したハフィーニャがGKヤン・オブラクを抜き去り同点弾。後半に入ると65分にダニ・オルモ、90＋6分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、鮮やかな逆転勝利を収めた。

公式戦7連勝中と絶好調だったアトレティコ・マドリードを撃破したバルセロナ。反撃の狼煙を上げたハフィーニャは「重要なのは自分たちの仕事を信じることだ」と強調しつつ、次のように試合を振り返った。

「リードを許すこともあるし、それに備えておく必要がある。僕たちは非常に良い準備をしてきたし、このような試合を勝ち抜くためにはそうした精神が必要不可欠なんだ。失点することもあるが、このような試合で逆転するためにはしっかりとした心構えが必要だ。この試合の難しさは理解していたし、昨シーズンのように相手に先制点を許す可能性があることも認識していたよ」

これでバルセロナはラ・リーガ5連勝。“宿敵”レアル・マドリードが3戦連続ドローとやや調子を落とす中、順調に勝ち点を積み上げ、首位に立っている。ハフィーニャは「試合ごとに自信をつけているし、リーグ戦ではそれが鍵になる。リーグの行方を左右する重要な『3』ポイントだと思っているよ。今後もポイントを重ねていけば、すべてが上手くいくだろう」と現在のチーム状況への自信をのぞかせた。

次節、バルセロナはアウェイでベティスと対戦する。

【ハイライト動画】バルサがアトレティコ撃破！ 鮮やかな3発逆転勝利で5連勝