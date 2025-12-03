大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ポストシーズンまで不安定さが目立ったブルペンの補強に動くとみられている。ここまでには複数の投手が獲得候補に挙がっているが、タンパベイ・レイズ所属のピーター・フェアバンクス投手については見送るかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

フェアバンクスは今季61登板、4勝5敗27セーブ、防御率2.83といった数字を残したクローザー右腕。仮に獲得できればブルペンのテコ入れになり、大谷らを擁する先発陣にも好影響を及ぼすことが濃厚だ。

ただ、同メディアは「ドジャースのブルペンは今季終盤に苦戦したが、市場に出ているトップクラスのクローザー候補であるフェアバンクスには参戦していないと報じられている。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者とケイティ・ウー記者は、フェアバンクスの市場について記事で言及したが、ドジャースは彼に関心を示している球団リストには含まれていなかった」と言及。

続けて、「ブランドン・ゴームズGMはタナー・スコット投手をまだ信頼しており、来季はチャンスが与えられるだろうと語った」としつつ、「彼は間違いなくそのグループの一人だ。リリーフ投手の不安定さはよくあることだ。だから、タナーが来年復帰して素晴らしいシーズンを送り、クローザー候補として間違いなく名を連ねてくれると確信している」というゴームズGMのコメントを伝えている。

