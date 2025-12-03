ロッテの宮崎竜成は2年目の来季に向け、速いストレートを打っていくことを誓った。

「去年までに比べるとストレートの質が上がったり、球速も上がっているので、それに対応できるように試行錯誤しながら、自分に合っているバッティングを探している段階です」、「甘いカウントの時にファウル、空振りしてしまっているので、そこは1球で弾き返せるようにしっかり準備していきたいと思います」と今年1年、取材で“速いストレート”の対応について口にすることが多かった。

プロ1年目のシーズンを終えて、速いストレートに対するアプローチはできたのだろうかーー。

「ファームのピッチャーでも150キロ超えてくるピッチャーはいるんですけど、一軍と二軍で同じ150でも違いがあったので、ただ速い球を打つのではなく、質の良い速いまっすぐを一発で捉える技術がないといけないなと感じました」。

実際に打席に立って、質の良いまっすぐを感じた投手に日本ハム・柳川をあげた。「初めて対戦したんですけど、当たったイメージのスイングだったんですけど、映像では違うところを振っていたので、あれは一番僕が経験した中ですごいなと感じました」と対戦を振り返った。

それを踏まえた上で、「一番良いまっすぐを経験できたので、まっすぐを打ち返すイメージを持ちながら練習したいと思います」とオフは、速いストレートを打ち返せるよう打撃練習を励んでいくつもりだ。

取材・文＝岩下雄太