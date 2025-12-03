LE SSERAFIM、アメリカの年越し番組に出演決定、K-POPグループ唯一の出演

LE SSERAFIMが、米国最大規模の年越し番組に出演することが、米国ABC放送『Dick Clarks New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest 2026（以下、New Year's Rockin' Eve）』の公式SNSにて発表された。

『New Year's Rockin' Eve』は、毎年12月31日の夕方から新年の早朝まで続き、世界中の視聴者と共にする米国最大規模の年越し番組。5時間以上にわたって放送される同番組では、その年に最高の活躍を見せたアーティストたちのステージなど、多彩な見どころが盛り込まれる。今年は、LE SSERAFIM、マライア・キャリー（Mariah Carey）、ポスト・マローン（Post Malone）、チャペル・ローン（Chappell Roan）など、錚々たる出演者たちが勢揃いする。特に、LE SSERAFIMは、K-POPアーティストの中では唯一、今年の『New Year's Rockin' Eve』出演ラインナップに名を連ねる。

LE SSERAFIMは、今年9月に開催した北米ツアーでは、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガスの7都市で全席完売を記録。年末年始に韓国、日本、米国をはじめ、世界各地を行き来しながらグローバルな活動を予定している。12月6日に台湾で開催される『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』出演を皮切りに、12月19日に『2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL』、12月25日に『2025 SBS歌謡大典』、12月28日に日本国内最大級の年越しフェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に初出演する。その後、米国最大規模の年越し番組『Dick Clarks New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest 2026』への出演後、2026年1月には『第40回 Golden Disc Awards』に出演する。

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp