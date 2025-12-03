北海道の中央部最南端にあるえりも町(えりもちょう)は、水産資源と雄大な自然景観に恵まれた漁業と観光のまち。豊かな自然と美しい海岸線が広がり、特にえりも岬や豊似湖(とよにこ)は圧巻の景色を楽しめ、魅力が満載の観光地です。

今回は、豊似湖の魅力を再発見できる「豊似湖ワイルドライフツアー」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

野生動物との出会いも!? 「豊似湖ワイルドライフツアー」について

豊似湖ワイルドライフツアー

・集合場所：森と湖のふれ愛館駐車場 (えりも町字目黒214-6)

・開催日時：毎年10～11月に実施

・アクセス：えりも町市街地から車で30分

静寂に包まれた森の奥深くにある、ハート型の神秘的な湖「豊似湖」。原生林に囲まれた湖面が上空から見るとハートの形に見えることから「ハートレイク」とも愛称されており、形が馬の蹄に似ていることから地元では「馬蹄湖」とも呼ばれているそうです。

周囲1キロメートル、水深は最深部18メートル、森の中の静寂な湖で、周辺には、氷河期の生き残りといわれる「エゾナキウサギ」の生息が確認されているのだそう。

「豊似湖ワイルドライフツアー」は、そんな「豊似湖」の静かな湖畔を散策しながらハートを体感できるイベントです。

春から秋に開催している本イベントは、えりも町の雄大な自然と野生動物との出会いを間近で感じられるほか、森に囲まれた湖畔では、まるで映画のワンシーンのような幻想的な時間を体感できるのだとか!

元えりも町地域おこし協力隊員がガイドを担当。地元民ならではの話を聞くことができるのも魅力の一つです。

自治体からのメッセージ

えりも町は、雄大な自然と海に囲まれた北海道の最南端に位置するまちです。このツアーでは、まちの象徴でもあるハート型の湖「豊似湖」で、ここでしか味わえない静寂と自然の美しさを感じていただけます。季節ごとに表情を変える豊似湖の魅力を、ぜひ体感しにいらしてください。

えりも町のふるさと納税返礼品について

えりも町の中で人気の返礼品でもある「北海道日高産ぶり半身」を紹介します。

えりも【マルデン特製】(ワンフローズン)北海道日高産ぶり半身800g～1kg

・内容量：ぶり半身800ｇ～1kg(皮つき)

・寄附金額：8,000円

日高沖で獲れた鮮度抜群のぶりを、旨みを逃さないよう漁獲後すぐに活〆。身はしっとり、噛むほどに豊かな甘みが広がります。半身まるごとならではのボリューム感で、皮を引いて刺身にするほか、照り焼き、ぶり大根、塩焼きなど、さまざまな料理で主役級の存在感を示します。分厚く切ってステーキ風に焼くと、脂がふわりと溶けて至福の味わいに!

今回は北海道えりも町のイベント「豊似湖ワイルドライフツアー」と、人気の返礼品を紹介しました。ハートの形が特徴で、静かで美しい自然に囲まれた豊似湖の湖畔をガイドさんの案内で探索できるツアーです。ゆったりとした特別な体験ができるほか、野生動物に会えることもあるのだそう! 春から秋に開催されているとのことで、気になる人は一度チェックしてみてください。

