ソフトバンクのドキュメンタリー映画、12月26日公開　与田祐希がナレーシ…

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、12月26日（金）から全国36の映画館で上映される長編ドキュメンタリー映画 「映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー」 のナレーターが女優・与田祐希さん、主題歌がSixTONESの「GONG」に決定したと発表した。





女優としてドラマや映画で話題作に出演するなど幅広く活躍する与田祐希さんは福岡県出身で、幼少期に家族とともにホークスの試合を観戦した経験もあることから、本作でナレーションを務めることになった。







主題歌の「GONG」は2024年にリリースされたSixTONESの13枚目のシングル。大きな壁にも立ち向かう勇気を与えるファイトソングであり、リーグ最下位や故障者続出といった逆境からリーグ連覇を果たした今季のホークスの戦いとも重なり、映画で描かれる選手たちの姿を象徴する楽曲となっている。



与田祐希さんのナレーションとSixTONESの主題歌が彩る今シーズンのホークスの戦いの軌跡を、ぜひスクリーンで体感してほしい。













【動画】SixTONESの主題歌PVがこちら！

『映画 HAWKS SP!RIT －273日の記憶－』の公式Xより











『映画 HAWKS SP!RIT ―273日の記憶―』

本予告解禁＆ナレーター・主題歌 決定

ナレーターは

福岡県出身 さん(元乃木坂46)



主題歌は 「GONG」に決定！



逆境を乗り越え掴んだ日本一…

— 『映画 HAWKS SP!RIT －273日の記憶－』公式 (@HAWKSSPIRIT2025)【関連記事】【了】