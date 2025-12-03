エヴァートンに所属するイングランド代表FWジャック・グリーリッシュが、指揮官を務めるデイヴィッド・モイーズ監督への感謝を示した。2日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第14節が行われ、エヴァートンは敵地でボーンマスと対戦した。試合は2戦ぶりの勝利を目指すアウェイチームが序盤から主導権を掌握。ボール支配率こそ相手を下回ったものの、前半から複数のチャンスを作り出す。すると、78分にグリーリッシュのシュートがディフレクションする形で先制点をマーク。エヴァートンが1点のリードを守り切り、ボーンマスに1－0で勝利した。

今夏にレンタル加入したエヴァートンでは左ウイングに定着し、本来の輝きを取り戻したグリーリッシュ。昨季はマンチェスター・シティで苦難の時期を過ごしていた同選手だが、新天地での成績を公式戦15試合出場2ゴール4アシストに伸ばしている。

ボーンマス戦後のインタビューに応じたグリーリッシュは、「貢献できているのは本当に嬉しい。素晴らしいチームだし、監督のことも心から大好きだ」とコメント。「彼とはまだ数カ月しか一緒にいないけれど、人として本当に素晴らしい。僕にどう接してくれるか、どうプレーしたいと思わせてくれるかについて、どれだけ称賛しても足りない」と復調のきっかけを与えたモイーズ監督に感謝を示した。

また、「僕たちはうまくやれている」とチームのパフォーマンスに対する自信も口に。「前の試合（ニューカッスル戦 ●1－4）では、これまでにもホームで何度かあったように早い時間に失点してしまい、その後は少し崩れてしまった」と反省点を述べつつ、「でも今日はいいスタートが切れたし、今はリーグのトップハーフに入っている」と力強く語った。