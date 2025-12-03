「多くの予算を割けないが」岡本和真は興味深いオプション！？　日本市場…

岡本和真　最新情報

　読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。この機会を利用し、日本人選手に縁がなかったアリゾナ・ダイヤモンドバックスが争奪戦に参戦するかもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

　岡本は日本で6度のオールスター出場と、本塁打王に3回輝いた経験がある。

 

 

　また、2018年から2023年まで6年連続で30本塁打以上を放ったこともある。

 

　今季は肘の怪我もあって出場数は限られたが、それでも15本塁打を打つなど高いパフォーマンスを見せていた。

 

　その活躍を受け、ダイヤモンドバックスも岡本に興味を持ち始めているかもしれない。

 

　同メディアは「MLBインサイダーが国際的スターをダイアモンドバックスに推薦」とし、

 

　MLBインサイダーのマーク・ファインサンド氏によると「昨夏にジョシュ・ネイラーとエウヘニオ・スアレスの両方を放出したことで、アリゾナは三塁と一塁の両方に空席が生じた。

 

　ジョーダン・ラウラーやブレイズ・アレクサンダーが三塁の答えになるかもしれないが、どちらも守れる岡本は、一塁の興味深いオプションになり得る」という。

 

　ただし、現実的には、ダイヤモンドバックスが岡本を獲得できる可能性はあまり高くないようだ。

 

　同メディアは「相当な契約金を求められることが確実であり、他球団との争奪戦を考えると、多くの予算を割ける状況にはない。

 

　さらに、アリゾナは国際フリーエージェント（FA）市場の中でも、日本人選手の獲得に力を入れてきた球団ではなく、今回も積極的に動かないだろう。

 

　台湾やドミニカ共和国の選手を獲得した実績はあるものの、NPBから日本人選手を獲得するために大きな投資をしてきた歴史がないのだ」と伝えている。

 

