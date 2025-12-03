大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）でカイル・タッカー外野手の獲得に動くと予想される。しかし、タッカーの獲得にはトロント・ブルージェイズやニューヨーク・ヤンキースなどとの争奪戦を制する必要がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

ドジャースは外野手の補強が急務であり、なおかつ巨額の年俸を支払える数少ない球団だ。そのためタッカーの市場でも当然の有力候補として名前が挙がるが、問題は球団の補強方針との相性だ。

ここ数年、ドジャースは長期契約を避けて短期で高額の契約を結んできた。大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手は例外であり、長期契約は限られた選手のみとなっている。

タッカーは長期契約を望むことが確実視されており、ドジャースに移籍するのは、球団が例外扱いする価値があると判断した場合のみだ。

注目の集まるタッカーの動向についてエスピナル氏は「彼は複数回のオールスター選出、シルバースラッガー賞受賞歴があり、ゴールドグラブ賞も獲得している。リーグ随一の万能選手であり、あらゆる形で試合に影響を与える。特に外野手としての守備力は、ドジャースが長期契約のルールを曲げる要素として際立っている」と言及した。

