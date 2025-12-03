個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 初めて購入した株はどこの会社ですか？また、何株買いましたか？

「初めて購入された株はどこの社のものを何株ご購入でしょうか？」（呑兵衛さん／60代／会社員）

◆A. 「『西華産業』という会社の株を1000株買いましたね」（桐谷さん）

当時は1000株単位の取引でしたので、株価250円の「西華産業＜8061＞」という会社の株を1000株購入しました。それが初めて買った株ですね。もしその株が上がらなければ、ずっと1銘柄を持ち続けて、人生終わっていたかもしれません（笑）。

ところが幸いにも、1カ月で5万円上がって30万円になったのです。証券会社の担当者が「5万円儲かりましたから売りましょう」と言うので、売却しました。売った後は、また別の株を買うようになり、だんだん株式投資をやるようになりました。

そして昨年（2024年）、西華産業の社長から「対談してほしい」と連絡をいただき、その時のご縁で、今年（2025年）の株主優待のクオカードには私と社長が並んで写っている写真が使われました。もし西華産業の株をお持ちの方がいたら、ぜひ見てみてください。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部