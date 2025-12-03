大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている外野も補強ポイントとみられるが、セントルイス・カージナルス所属のブレンダン・ドノバン外野手は狙い目かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ドノバンは今季118試合、打率.287、10本塁打、50打点といった数字を残した左の外野手。今季138試合、打率.199、12本塁打、36打点だったコンフォートと比較すると明確に確実性に優れている。

同メディアは「理想的で総合的な補強ポイントの解決策となる。彼は二塁、三塁、左翼として起用でき、いずれもゴールドグラブ級の守備を提供できる。また、広角に打ち分ける打撃スタイルを特徴とする打撃は、時に本塁打頼みになりがちな打線をより厚く、バランスの取れたものにしてくれるだろう」と言及。

続けて、ドジャースがダルトン・ラッシング捕手、ジャスティン・ロブレスキ投手、ロナン・コップ投手と引き換えにドノバンを得るトレード案を提案。「カージナルスは中軸候補の打者を6年以上確保でき、さらに重要な投手2人を手に入れることになる。短期的には痛みを伴うトレードだが、次世代の強いチームへの基盤を築く取引と言える。一方、ドジャースにとってはチャンピオンシップを完成させる最後のピースとなる。これは完璧なトレードだ」と記している。

