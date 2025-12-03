バルセロナに所属するスペイン代表MFダニ・オルモが、年内の公式戦を欠場する見込みとなったようだ。2日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

ラ・リーガ第19節（前倒し開催）が行われ、バルセロナは本拠地『カンプ・ノウ』でアトレティコ・マドリードと対戦した。試合は19分にカウンターからアウェイチームが先制したものの、バルセロナも7分後にハフィーニャが同点弾をマーク。38分にはロベルト・レヴァンドフスキのPK失敗があったが、65分にD・オルモが値千金の逆転ゴールを挙げる。その後、後半アディショナルタイムにはフェラン・トーレスにも得点が生まれ、3－1でバルセロナが勝利した。

この一戦で先発出場を飾り、決勝弾を記録したD・オルモ。チームをリーグ戦5連勝に導いた同選手だが、得点直後に左肩を負傷して交代を余儀なくされた。体勢を崩してのシュートだったため、着地に失敗して腕から地面に落下。メディカルスタッフに支えられながらピッチを退いた。

『ムンド・デポルティーボ』によれば、試合後にバルセロナのリカルド・プルーナ医師が肩の脱臼を整復した模様。ハンジ・フリック監督はインタビューで、「肩に問題がある。明日見てみよう」と語っていたが、同紙はD・オルモが年内の公式戦を欠場する見込みであると報じている。

なお、D・オルモはライプツィヒ時代にも肩関節の脱臼で手術を受けており、左肩を負傷するのは2度目であるという。今後のクラブリリースに注目が集まる。



【動画】ダニ・オルモによる逆転ゴール！



