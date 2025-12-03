「活躍できる可能性あり」千賀滉大、最も合理的なトレード先が判明！？　…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に挙がっている。そこで米メディア『ラスト・ワード・オン・スポーツ』は、同選手の移籍先として考えられる3球団と、現実的なトレード案を提示した。

千賀本人は残留を希望しているようだが、メッツはベテランの年俸を削りつつ戦力の入れ替えを進めていくと考えられている。

怪我が懸念材料とは言え、2023年と2025年前半にはエース級の活躍を見せたこともあり、同選手の獲得を検討する球団は現れるだろう。

同メディアは「契約残り2年、総額2800万ドル（約43億7000万円）という条件の千賀は、ローテーションの層を厚くしたい球団にとって 、安く買える魅力的な存在」と見ている。

移籍先の最有力候補としては、サンディエゴ・パドレスを挙げた。

それに続き、シカゴ・カブス、ボルチモア・オリオールズも候補に入っている。

パドレスについては「彼らは先発ローテーションの上位投手陣の背後に層を厚くする必要がある。

残り2年の千賀は年俸が控えめで低リスク。

中継ぎ先発かベテランの橋渡し投手として活躍できる可能性がある」と伝えた。

パドレスからメッツへのトレード案としては、コーリー・ルイスまたはジャクソン・ウルフら有望株1人と、年俸補填のための500万〜700万ドルを提示している。

