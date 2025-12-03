オイシックス新潟アルビレックスは3日、広島を戦力外通告となっていた松山竜平の選手兼任打撃コーチ就任を発表した。

松山は07年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島に入団し、6年目の13年に123試合に出場して打率.282をマークし一軍に定着。当時は左投手の時が先発の時にスタメンから外れることが多かったが、18年には規定打席にも到達し打率3割をクリア。近年は代打での出場機会が多かったが、今季は一軍出場がなかった。