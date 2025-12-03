埼玉県の南西部に位置する飯能市(はんのうし)は、荒川に注ぐ九川の源流を持つ水と緑のまち。奥武蔵の山々と豊かな自然が広がり、ハイキングやバーベキューなど自然を満喫できるスポットがたくさんあるのが特徴です。

今回は、飯能市の春の風物詩「飯能ひな飾り展」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

ひな人形の美しさを堪能! 「飯能ひな飾り展」について

飯能ひな飾り展

・開催日時：2026年2月下旬～3月上旬予定

・開催場所：飯能市指定有形文化財「店蔵絹甚」(10：00～16：00)、市内商店街各店舗、個人店舗、市内各所、市内公共施設など

・アクセス：【車】圏央道「狭山日高IC」「青梅IC」から約15分

【公共交通機関】西武池袋線「飯能駅」「東飯能駅」下車、JR八高線「東飯能駅」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

飯能市ならではの春の風物詩「飯能ひな飾り展」は、ひな人形、ひな飾りを市内各所で展示する地域イベントで、毎年2月下旬から3月上旬に開催されています。地域の人々が代々受け継ぐ文化をまち全体で盛り上げているのが特徴です。

メイン会場の「店蔵絹甚(みせぐらきぬじん)」は、飯能市指定有形文化財に選定されている、明治30年代後半に建てられた土蔵造りの店舗。時を越えて守られてきた建物の中に飾られる、代々受け継がれたひな人形や豪華な段飾りは圧巻です。

そのほか、市内商店街や個人店舗、個人参加の自宅など随所において、年代物の貴重なおひな様のほか工夫を凝らした展示を楽しむことができます。

また、2025年に開催された本イベントでは「ひな巡りスタンプラリー」が実施され、スタンプを集めながらひな人形を堪能できました。「ひな飾り顔出しパネル設置」や「丸太雛めぐりinなぐり」などの協賛イベントも多彩に開催され、大人から子どもまで楽しめる充実の内容でした。

自治体からのメッセージ

飯能市は、伝統を大切にしながら新しい魅力を作り続けるまちです。このイベントをきっかけに、自然・文化・人の温かさに触れ、飯能の新しい一面を感じていただければ幸いです。

飯能市のふるさと納税返礼品について

「飯能ひな飾り展」などを楽しんだ際の食事にピッタリ! 「美食工房レストランHAMA」と「2nd kitchen hama」のお食事券を紹介します。どちらも飯能市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

美食工房レストランHAMAお食事券5,000円分

・提供事業者：有限会社 濱

・内容量：お食事券5,000円分

・寄附金額：2万円

飯能市の山間地域に佇む創業50年の老舗レストラン「レストランHAMA」、2020年春に天覧山(てんらんざん)の麓にオープンした「2nd kitchen hama」で使えるお食事券です。大人気のステーキ丼やハンバーグ、オムライスなどの洋食のほか、やまめの唐揚げなど自然豊かな山間地域ならではの料理を堪能できます。

2nd kitchen hama 特別限定コースお食事券(ペア)

・提供事業者：有限会社 濱

・内容：盛りだくさんのコース(2名分)

・寄附金額：2万3,000円

職人の技を追及し、こだわりぬいた料理を限定のコースで味わえるお食事券です。前菜やサラダ、デザートに加え、やまめの唐揚げやステーキ丼など盛りだくさんの内容で楽しめます。

今回は埼玉県飯能市のイベント「飯能ひな飾り展」と、人気の返礼品を紹介しました。まちの伝統的なひな人形の美しさと工芸品の輝きを堪能できるイベントです。会場それぞれで工夫されたこだわりの展示を楽しむことができます。同時開催や協賛のイベントも実施されるとのことで、まちならではの春の風物詩を満喫できます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

