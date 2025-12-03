プレミアリーグ第14節が2日に行われ、フルアムとマンチェスター・シティが対戦した。

ここまで13試合を消化したリーグ戦で8勝1分4敗を記録し、勝ち点「25」の2位につけるマンチェスター・シティ。今季開幕序盤に連敗を喫した同クラブだったが、その後は順調にポイントを積み上げている。しかし、首位アーセナルとの勝ち点差は「5」。徐々に引き離されつつある状況となっており、今節も勝利が求められる。

試合は17分にマンチェスター・シティがスコアを動かす。敵陣左サイドでテンポ良く繋ぎ、ニコ・オライリーがペナルティエリア左角のフィル・フォーデンにパス。ライン際のジェレミー・ドクに散らすと、左足でグラウンダーのクロスを送る。ニアでタイアニ・ラインデルスがスルーし、ゴール正面のアーリング・ハーランドがシュート。史上最速のプレミアリーグ111試合目での通算100ゴール到達となった。

さらに37分、敵陣左サイドでのスローインからプレーが再開。ポゼッションで相手を押し込みつつ、一度センターサークル内のルベン・ディアスにボールを下げる。軽く運びながら縦パスを出すと、引き出したハーランドが巧みに反転。素早くスルーパスを送り、裏へと抜けたラインデルスがGKと1対1を迎える。冷静にゴールへ流し込んで追加点を挙げた。

勢いに乗るマンチェスター・シティは、44分に左サイドでのコーナーキックを獲得。キッカーを務めたラインデルスがインスイングのクロスを蹴り込んだものの、GKベルント・レノのパンチングで弾かれてしまう。しかし、こぼれ球をフォーデンが回収。ボックス手前から左足でゴールを射抜き、リードを3点に広げた。

一方のフルアムも、前半アディショナルタイムにエミール・スミス・ロウが反撃の1点をゲット。失点を許したマンチェスター・シティだったが、後半開始早々の48分に高速カウンターが炸裂する。自陣でのボール奪取から攻撃に転じ、ドクがドリブルで左サイドを前進。ボックス内でパスを受けたハーランドはトラップが乱れたものの、大外に走り込んできたフォーデンがシュートを放つ。右足でネットを揺らし、再びリードを3点に広げた。

その後、54分にオウンゴールでマンチェスター・シティが5点目をゲット。その3分後にフルアムもアレックス・イウォビがゴールを決める。リズムを掴んだホームチームは、途中出場のサムエル・チュクウェゼが72分と78分に得点を奪い、ついに1点差へと迫る。

結局、そのまま試合は5－4で終了。打ち合いを制したマンチェスター・シティが勝利を収めた。次節、フルアムは7日にホームでクリスタル・パレスと対戦。マンチェスター・シティはその前日にホームでサンダーランドと対戦する。

【スコア】

フルアム 4－5 マンチェスター・シティ

【得点者】

0－1 17分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

0－2 37分 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）

0－3 44分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

1－3 45＋2分 エミール・スミス・ロウ（フルアム）

1－4 48分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

1－5 54分 オウンゴール（マンチェスター・シティ）

2－5 57分 アレックス・イウォビ（フルアム）

3－5 72分 サムエル・チュクウェゼ（フルアム）

4－5 78分 サムエル・チュクウェゼ（フルアム）