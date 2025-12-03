通信カラオケ・JOYSOUNDは、公式キャラクター・ジョイオンプーのテーマソング「JOY JOY JOY!!! ～ジョイオンプーのテーマ～」(ジョイオンプー feat.ななひら)のミュージックビデオを公開。これを背景に歌える本人映像カラオケの配信をスタートした。

作曲・編曲は、AKB48「Teacher Teacher」やCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」を手掛けたマルチクリエイター・早川博隆氏が担当。歌唱には「POKEDANCE」で注目を集める実力派ボーカリスト・ななひら、振付には東京ゲゲゲイ初期メンバーとして活躍したBOWが参加している。

ミュージックビデオは、テーマソングの世界観を鮮やかに描くため、「パプリカ」Foorin楽団ver.、テレビ東京『シナぷしゅ』など、カラフルでクラフト感のある映像表現で知られる映像監督・鈴木友唯氏を起用して制作した。

ジョイオンプーとともに主演を務めるのはKinema。2人のダンスに魅了された監督の熱意あるオファーでキャスティングが実現した。さらに、茜空(ukka)、宮沢友(ukka)、小泉よう(雨模様のソラリス)、愛宮歌梨(さよならステイチューン)らに加え、20人以上のエキストラが参加し、カラオケ店舗のパーティルームを舞台に歌とダンスが広がる映像に仕上がった。エキストラは社員とその家族を中心に構成。ダンスの見どころは、ジョイオンプーのモチーフである「8分音符(♪)」を手で表現したポーズとなる。

このミュージックビデオの公開を記念して、プレゼントが当たるキャンペーンを開催。参加方法は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で「JOY JOY JOY!!! ～ジョイオンプーのテーマ～《本人映像》」を選曲し、歌唱後に表示されるQRコードから応募フォームにアクセス。ジョイオンプーグッズ詰め合わせ、または5,000円相当のカタログギフトをそれぞれ10人にプレゼントする。

同キャンペーンは、1月25日まで。対象機種はJOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX / JOYSOUND f1となる。