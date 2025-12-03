星野リゾートは12月11日、リゾートホテルブランド「リゾナーレ」の8施設目となる「リゾナーレ下関」(山口県下関市)を開業する。1泊 21,000円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事別)。

リゾナーレ下関 外観

同施設は、「リゾナーレ」ブランド8施設目で、九州・山口エリアでは初となる。関門海峡を眼前に臨む絶好のロケーションに位置し、「海峡のデザイナーズホテル」をコンセプトに、海峡の景色や「ふぐ」など、地域特有の要素を随所に取り入れた。ロケーションを活かしたアクティビティとともに、海峡を楽しみ尽くす滞在を提案する。

全客室(全187室)からは、関門海峡の景色が楽しめる。海の色から着想を得たエメラルドグリーンを基調とし、最大5名宿泊可能な部屋や愛犬と過ごせる部屋など9タイプを用意。中でも「海峡カバナスイート」は、リビングには砂浜が広がり、まるでプライベートビーチにいるような空間が特徴。望遠鏡や貝殻などのアイテムを詰め込んだ「海峡カバナBOX」も用意する。

海峡カバナスイート リビングイメージ

下関ならではの食体験を楽しめるダイニングは2カ所。「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」では、下関名物「ふぐ」をイタリア料理のフルコースで提供する。「PUKU PUKU」は、ふぐ料理や地元の食材を用いたビュッフェが楽しめる。

OTTO SETTE SHIMONOSEKI 内観

PUKU PUKU 内観

施設からは、1日約500隻の船が行き交う様子や夜景など、時間で表情を変える海峡の景色が楽しめる。水面が海と一体化するインフィニティプールや、ふぐをモチーフにした屋内プール、関門海峡の潮流と同じスピードを体験できるウォータースライダーなど、プールエリアも充実している。

水面が海と一体化するインフィニティプール

ふぐプール 内観

波のようなデザインの「なみなみテラス」や、砂が敷き詰められた「ふぐビーチ」など、海峡を眺めてくつろげるスペースも設けている。そのほか、船で海峡の特徴を学ぶ「はじめての関門海峡」や、ふぐについて学べる「海響館講座」などを開催する。