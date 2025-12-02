大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、今季途中から投手復帰を果たしている。来季は先発ローテーションの軸として開幕からフル回転することが期待されているが、デーブ・ロバーツ監督はサイヤング賞を狙えるほど活躍するだろうと太鼓判を押したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は2026年のナショナルリーグのサイヤング賞について早々に予想し、大谷と山本由伸投手が同賞を争うことになるだろうと予想していることを明らかにした」としつつ、「今年の大谷は手術明けであることを考えれば、私の予想以上に良い投球をした。そして今オフは、通常どおりのオフシーズンを過ごせる。だから、彼がサイヤング賞を獲る可能性は十分にあると思います。ただ、山本も黙ってはいないでしょうね」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「大谷はトミージョン手術から回復し、中断していたマウンドでの活躍を再開した。山本は素晴らしいシーズンを過ごし、今季のサイヤング賞投票で3位にランクインした。もしこの2人が来季もMLBを席巻し続けることができれば、どちらかが初のサイヤング賞を受賞できない理由はないだろう」と記している。

今季は14登板、1勝1敗、防御率2.87といった数字にとどまった大谷だが、来季はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

