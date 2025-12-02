ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ベン・ロートベット捕手が退団し、ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手の2名体制となっている。しかし、ドジャースはラッシングも放出して、主力級の捕手をスミスだけに絞るかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

スミスは安定した打撃と向上した守備で毎日スタメンマスクをかぶる存在となっており、2033年までの長期契約でチームに定着した。

その後継者として期待されたのがラッシングだ。ドジャースのトッププロスペクトだったが、今季は142打席で打率.204、OPS.582と苦戦した。

それでも、打球速度や打席での姿勢は評価が高く、時間が経てばどの球団でも価値ある捕手になる分析されており、ドジャースの弱点である外野手やブルペン投手を補強するために放出となるかもしれない。

注目の集まるラッシングの動向についてエスピナル氏は「彼がドジャースに残留して成長を続ける可能性は十分にある。球団も彼を高く評価しているようだ。今オフはその方向性が有力だが、他球団から魅力的なオファーが提示されれば、フロント陣が決断を下すことになるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】