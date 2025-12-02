日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい北海道日本ハムファイターズの選手を紹介する。

生田目翼

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／95kg

・生年月日：1995年2月19日

・経歴：水戸工 - 流通経済大 - 日本通運

・ドラフト：2018年ドラフト3位（日本ハム）

昨季は自己最多の43試合に登板するなど、ブレイクを遂げた生田目翼。しかし、今季は登板機会を減らしたことから、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

日本通運から2018年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに入団した生田目。即戦力と期待されたが、ルーキーイヤーは4試合の一軍登板に。

その後も一軍戦力に加われず、ファームを主戦場とするシーズンが続いた。

それでもプロ6年目の昨季は、自身初の開幕一軍入りを果たし、シーズンを通して一軍に帯同。43試合に登板し、1勝1敗1セーブ9ホールド、防御率3.89を記録した。

しかし、今季は右足首の故障もあってシーズン序盤に離脱。夏場に一軍復帰したが、25試合の登板で6ホールド、防御率2.30という成績でレギュラーシーズンを終えた。

現役ドラフトの対象となれば、多くの球団が獲得に乗り出すことになるだろう。

