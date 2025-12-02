モナコを率いるセバスティアン・ポコニョーリ監督が日本代表MF南野拓実の活躍を称賛した。1日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

リーグ・アン第14節が29日に行われ、モナコはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。68分に南野が左足を振り抜き、モナコがリードを奪うと、その1点を守り切り、1－0で勝利を収めた。

この試合で公式戦連発となる決勝ゴールを挙げた南野は、4－2－3－1のトップ下としてスタメン出場し、85分にMFポール・ポグバと交代するまでプレーした。モナコの指揮官は「アレクサンドル（ゴロビン）、タクミ、マグネス（アクリウシェ）は、プレスやボールを保持していない時に多大なエネルギーを注ぎ込み、素晴らしい動きをしていた」と中盤2列目で起用された3選手の献身性を称えつつ、「タキがこの試合で決定的なプレーをしたことをうれしく思う」と、決勝ゴールを挙げた南野の活躍に言及した。

また、南野の守備についても高く評価しており、「彼は戦術的にも本当に素晴らしかった」とコメント。PSGのビルドアップを牽制した動きについて「マルキーニョスとヴィティーニャの両方をコントロールしていた。そのためには優れた戦術的な認識が必要だし、マルキーニョスを引き出しつつ、ヴィティーニャへのパスコースを塞ぎ、プレッシャーをかけるのは本当にすごいことだった」と語っている。

PSGに勝利したモナコは公式戦4試合ぶりの白星に。次戦は5日に行われ、敵地でブレストと対戦する。



【動画】南野拓実が決勝ゴール！



