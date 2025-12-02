光宗薫「全日は山崎さんのほうがご存知だと思います」山崎怜奈と“プロレス談義”で意気投合！

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。11月20日（木）の放送は、俳優・アーティストの光宗薫さんが登場！ ここでは、2人の共通の趣味である「プロレス」の話で盛り上がりました。

◆プロレスファン歴“10年”

れなち：光宗さんはプロレスがお好きというか、相当詳しい方として尊敬しているんですけれども。

光宗：いやいや（笑）。私もプロレスから山崎さんのことをものすごく存じ上げております。

れなち：ええ！ 私あまり発信していないですよ？

光宗：プロレスファン界隈では、すごくざわざわした記憶がありますよ。

れなち：「何も分かっていない小娘が入ってきたぞ」と（笑）。

光宗：いやいや！「有名で発信力のある方が!?」みたいな、喜びの声を聞きますよ。

れなち：本当ですか？ プロレスって、やっぱり、ロングランで見続けている方が多いなと感じているので、それこそ光宗さんも……見始めてから10年くらい経ちますか？

光宗：初めて後楽園ホールに行ったのが2015年なので、ちょうど10年ぐらいですかね。

れなち：ですよね。ずっと全日（全日本プロレス）とノア（プロレスリング・ノア）ですか？

光宗：そうですね。私は潮崎豪選手をずっと応援させていただいていて、潮崎選手が全日にいた時代から見ているので、その流れに沿って全日とノアを見ています。

れなち：潮崎選手に出会ったきっかけって何だったのですか？

光宗：発端は、YouTubeで全日本女子プロレスさんの映像を観て「すごく面白い！ 見に行きたい！」って思ったんですけど、団体が今ないことを知って。その流れで、男子の全日本プロレスは今もあるんだっていうことで、その当時の全日を見始めました。当時は、潮崎選手や諏訪魔選手、宮原健斗選手などが戦っていらっしゃって「すごく面白い！」と思って、それから後楽園ホールに観に行った感じですかね。

れなち：そこからノアも……。

光宗：そうですね、ノアを見ている時期が一番長いと思います。

れなち：そうなのですね……っていう話を、光宗さんがスタジオブースに入るやいなや「山崎さん、プロレスも……」と言って（笑）。

光宗：日常で、あまりプロレスのお話をさせていただくことがないので、お話ができる方がいらっしゃるとうれしいです。

れなち：メディアで（プロレス好きを）発信されることは、あまりないですか？

光宗：そもそも現実世界にも（プロレス仲間が）あまりいなくて。人と会わないっていうのが一番大きいんですけど。

れなち：でも、確かにプロレスって独特ですもんね。私は見始めてから2年くらいなんですけど、私が見ていることに興味を持って「どういうところが面白いの？」って聞いてくる友達がめちゃめちゃいるんです。だけど、なんて説明したらいいか分からなくて（笑）。今は「非日常のものが見られるよ」みたいに言ったりしているんですけど。

光宗：「まずは見てくれ！」という気持ちが一番大きいですよね。

れなち：そうなんですよね。「技が美しい」とか「受けがうまい」とか「マイクパフォーマンスが……」とか、いろいろあると思うんですけど、言語化するのが全部難しいなって。

光宗：本当に入口は何でもいいんですけどね。

れなち：その第1歩がね、難しいみたいなんですよ（笑）。

光宗：（笑）。

＊

れなち：そろそろお別れのお時間なのですが、今度また改めてプロレスのお話を……。

光宗：ぜひ！本当に良ければ一緒に……？

れなち：えぇ!? いいんですか？

光宗：行きましょう！

れなち：教えてほしい！ まだまだ分からないところが多々あるので。

光宗：でも全日は、きっと山崎さんのほうがご存知だと思います。

れなち：そうなんですかね？ 過去の出来事とかもさかのぼりながら見たほうが（プロレスは）絶対に面白いと思うので、ぜひいろいろ教えていただきたいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM