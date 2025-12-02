「最有力候補になる」ドジャース、新クローザーの獲得可能性が上昇！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、タナー・スコット投手の不調に苦しめられた。これもあり、今オフは新クローザーの補強に動くとみられているが、候補の一人と目されているエドウィン・ディアス投手については獲得可能性が上がりつつあるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ディアスは今季62登板、6勝3敗28セーブ、防御率1.63といった数字を残したニューヨーク・メッツの絶対的守護神。仮に獲得できれば不安定さが目立ったブルペンはもちろん、大谷ら先発陣にも好影響が及ぶことは濃厚だ。

同メディアは「MLB.comのアンソニー・ディコモ記者は、ディアスがメッツから再び大型契約を得ることはないと予想し、ドジャースが彼の最有力候補になると見立てた」としつつ、「一貫して言ってきたことだが、デービッド・スターンズ編成本部長がリリーフに巨額の金を出すところを見るまで、私は信じないという立場だ。これは必ずしも彼がディアスと再契約しないと言っているわけではないが、そうした行動は彼のキャリアを通して一貫してきた、相手が誰であってもリリーフに過度の投資はしないという哲学から外れることになるという事実を認めているだけだ」というディコモ記者の見解を紹介。

続けて、「メッツがデビン・ウィリアムズ投手と3年契約で合意したと報じられた月曜夜、ディアスと再契約する可能性はさらに低くなったのかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】