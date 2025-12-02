今日の運勢は？ ★12月3日（水）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月3日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月3日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？午前中は集中力があるので、事務仕事などをテキパキできそうです。午後は、自分を表現することを行うと◎きちんと考えや意見を伝えるようにすると、周りの人から感心されることでしょう。悩みや心配事が解決できそう。気分もスッキリとしてきて、自分らしく過ごせることでしょう。買い物へ出かけるのもおすすめ。ネットで見るのではなく、実際に手にとってみると良いでしょう。対人運が好調な一日に。久しぶりに旧友から連絡が来る場合もありそう。冬休みに会う計画を立てるのも良いでしょう。恋愛運も良いため、気になる人がいるならばお茶などに誘ってみると◎忙しい一日になりそうですが、やりたいことができて楽しめそうです。今日は一人で過ごすよりも、仲間や友人と接すると良いかも。色々な話を聞くとモチベーションも上がりそう。パートナーや恋人との距離が縮まりそう。お互いに想っていることを話す場合もあるようです。ケンカになったとしても、ずっと我慢を続けるよりは二人にとってプラスになることでしょう。諦めかけていたものに、もう一度向き合うことになるかも。今度は周りの人たちも協力してくれるようです。皆で作業などしていると、会話も弾むことでしょう。新たな一面を知ることになるかも。今日は、自分のペースを乱さずコツコツと行っていくと良いでしょう。一人でゆっくりしていると、色々なアイデアが生まれてくるかも。実行できるものがあれば、やってみると良いでしょう。本格的な冬に向けて対策をとると◎部屋での過ごし方なども改めてみると良いでしょう。クリスマスを感じられるようなアイテムを飾れば恋愛運アップに繋がりそう。寒い季節を楽しむ工夫を。仕事よりも趣味や学びに時間をかけたくなりそう。働き方を工夫すれば余裕ができてくるので、自分がやりたかったことに挑戦できるかも。職場ではコミュニケーションを取ることを忘れずに。人と関わる機会が多くなりそうですが、ちょっと優柔不断になってしまう場合があるかも。迷ってしまったら、深呼吸を。温かい飲み物を飲むなど、気分を入れ替えるようにするのも良いでしょう。意地を張ると窮屈になってしまいそう。第三者の意見を聞くなど、冷静に判断すると良いでしょう。我慢する場合があったとしても、夢を叶えるために必要な過程であると、とらえてみて。急な変更などもありそうですが、機転を利かせることができるようです。仲間からも感謝されるかも。ただ、精神的にはストレスを感じてしまうようなので、帰宅後はリフレッシュを。ニガテなことも、思い切って挑戦してみると案外楽しく行えるかも。自分なりのやり方を見い出してみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。