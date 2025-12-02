元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが2日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2025／20th Anniversary」フォトコールに登場した。

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が、その年に圧倒的な活躍を見せた人を称える同アワード。日本での開催は今年で20回目を迎える。

アイナ・ジ・エンドは、BiSH解散後、ソロアーティストとして飛躍。アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中 - On The Way」が全世界で大ヒットし、その唯一無二の声と表現力が国内外で高く評価されており、その活躍が称えられブレイクスルー・アーティスト賞を受賞した。

黒の肩出しドレス姿で登場したアイナは「私はグループを8年やっていたんですけど、そのときにまだ全然ファッションとかに自信がないときにソロとして『GQ JAPAN』さんの表紙を飾らせていただいた経験がありまして、こんなにファッションって楽しんだという学びをいただけたので、あれから時を経て、こうやってまたお世話になる機会があってすごくありがたいです。ありがとうございます」と感謝した。

そして、ストリーミング累計再生回数が1億回を突破した「革命道中 - On The Way」が愛される理由を聞かれると、「自分自身が革命の道中にいるなと思っています。革命を起こしたいというときは、1人じゃ全くできなくて、目の前にいる大切な人を守るために頑張った方が頑張れる、そういう気持ちを込めて書いたので、一緒にいる人たちが一緒に踊ったり歌ったりしてくれることが一番うれしかったし、何よりもアニメ『ダンダダン』の面白さのおかげで一緒にこういう景色を見させていただいているなと、本当に感謝でいっぱいです」と語った。

「GQ MEN OF THE YEAR 2025」受賞一覧

アイナ・ジ・エンド(アーティスト)：ブレイクスルー・アーティスト賞

小田凱人(プロ車いすテニスプレイヤー)：ベスト・アスリート賞

小島秀夫(ゲームクリエイター)：ベスト・クリエイター賞

timelesz(アーティスト)：ブレイクスルー・ポップ・アイコン賞

高橋文哉(俳優)：ブレイクスルー・アクター賞

藤本壮介(建築家)：ベスト・アーキテクト賞

吉沢亮(俳優)：ベスト・アクター賞

RIP SLYME(アーティスト)：アチーブメント・アーティスト賞