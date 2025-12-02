楽天、ゴンザレスと来季選手契約を締結！フランコら外国人3選手は退団が決…

東北楽天ゴールデンイーグルスは2日、オスカー・ゴンザレス外野手と2026シーズンの選手契約を締結することを発表した。また、あわせてマイケル・フランコ内野手、スペンサー・ハワード投手、ミゲル・ヤフーレ投手の3選手と来季の契約を結ばず、退団が決まったことも明らかとなった。

メジャー通算166試合に出場しているゴンザレスは、今季5月にサンディエゴ・パドレスから加入。

デビューとなった6月は、14試合で打率.305、2本塁打と好スタートを切ったが、7月は44打数7安打で打率.159と失速。

夏場以降はやや持ち直したものの、今季のトータル成績は53試合出場で打率.220、4本塁打と、当初期待されたほどの数字は残すことができなかった。

ただ年齢的に27歳と若く、2022年にはメジャーで91試合に出場し打率.296、11本塁打を残した実績もあり、開幕から万全の調整で臨める来季は、クリーンアップ候補として期待が高まる。

来日3年目のフランコは、今季101試合に出場も過去最少の7本塁打と、長打力に物足りなさが残った。今季加入したハワードはケガの影響で夏場に戦線離脱し、復帰した9月は3試合の先発で防御率4点台とインパクトを残せなかった。

昨季は東京ヤクルトスワローズで5勝をマークし、今季移籍加入したヤフーレは14試合登板で2勝（6敗）と数字を落とし、防御率も4.48と振るわなかった。

来季契約選手の概要、およびコメントは以下の通り。

【氏名／背番号】

オスカー・ゴンザレス（外野手）12

■オスカー・ゴンザレス外野手 コメント

来シーズン、カンペオン（チャンピオン）になるチームの一員として全力で貢献できると思うととても興奮しています。改めて、ホームに戻ってファンの皆さんやチームの仲間と良い時間を過ごせることを楽しみにしています。

退団する3選手の概要は以下の通り。

【氏名／背番号】

・マイケル・フランコ（内野手）23

・スペンサー・ハワード（投手）15

・ミゲル・ヤフーレ（投手）89

【関連記事】

【了】