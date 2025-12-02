「数字以上の価値がある」ドジャース、サイヤング賞左腕より狙い目の投手…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと囁かれている。ここまで具体的な動きはないが、スクーバルよりも狙い目の投手がいるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

獲得候補と目されるのは、ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアン投手。今季は31登板、13勝10敗、防御率3.42といった数字を残している先発右腕だ。

同メディアはリーグ全体の一致した見解としては、スクーバルが今オフに動くことはないだろうというものだ。その結果、ドジャースが彼を誘い込むチャンスを得るにはあと1年待つ必要がある可能性が高い。その一方で、確実に獲得可能なエース級投手が存在する。それが、トレード期限の時点でロサンゼルスとゆるく結びついていたライアンだ」と言及。

続けて、「ドジャースにとって大きな問題ではないかもしれないが、ライアンは残り2年の球団保有権があり、2026年の年俸調停ではわずか580万ドルと予想されている。トレードとなれば相応の代償が必要で、先発ローテに絶対必要というわけでもない。だが、“スクーバルの廉価版”とも言える投手を競争相手に渡さないことには、マウンド上での数字以上の価値がある」と記している。

