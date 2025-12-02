オリックス・バファローズの寺本聖一は1日、ジャパンウィンターリーグのエイサー対ストリングス戦に、エイサーの「9番・右翼」として先発出場。5回の第3打席でタイムリー二塁打を放った。



5回裏、1死満塁の場面で第三打席を迎えた寺本。相手の右投手がカウント1－1から投じたインサイド寄りのボールを引っ張った。







痛烈なゴロは一塁線を突破し、瞬く間に右翼フェンスまで到達。寺本は悠々二塁まで達し、2点タイムリー二塁打となった。



寺本は、2024年育成ドラフト4位で広島経済大から入団。身長170㎝と小柄ながらパワフルな打撃を長所としている右投げ左打ちの外野手だ。



大学時代はリーグ戦通算12本塁打をマークし、3度のベストナインに輝いた実績を持つ。ルーキーイヤーの今季はケガなどの影響で出遅れてしまったが、二軍で13試合に出場して打率.385と見事な数字を残した。



放った10安打のうち、二塁打が5本、三塁打が1本と、秘めるパンチ力と俊足には魅力が詰まっている。オリックスの外野陣にはハイレベルな若手が顔を揃えるが、今オフの成果を来季存分に発揮してもらいたい。











