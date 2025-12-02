日本ハムは2日、ヤクルトを戦力外となった西川遥輝の入団合意を発表した。

西川の日本ハム復帰で、パ・リーグにはオリックスの西川龍馬、西武の西川愛也、ロッテの西川史礁と4人目の西川となった。

西川龍馬は故障で惜しくも規定打席に届かなかったが、今季打率.310をマーク。西川愛也は自身初のゴールデン・グラブ賞を受賞。西川史礁も今季パ・リーグの新人王に輝いた。

日本ハムに復帰する西川遥輝も3度の盗塁王の実績を持つスピードスター。人気と実力を兼ね備えた4人の西川に来季注目だ。