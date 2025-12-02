MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。15位にはアメリカンリーグ優勝決定シリーズ最終第7戦で生まれた、ジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）の劇的な本塁打がランクインした。







勝ったチームがワールドシリーズ進出を決める第7戦は、10月20日（日本時間21日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われた。



ブルージェイズは1－3と2点差を追う状況で7回裏の攻撃を迎える。1死二、三塁となった局面で、マリナーズは投手をブライアン・ウーからエドゥアルド・バザルドにスイッチした。



バッターボックスには1番のスプリンガー。初球から勝負球のシンカーを投じていくバザルド。しかし、2球目のシンカーがやや真ん中寄りに甘く入った。



豪快に振り抜かれたスイングに乗った打球は、大観衆が待ち構えるロジャース・センターの左翼席に吸い込まれていく。MLB歴代3位となるスプリンガーのPS通算23本塁打目は、劇的な逆転3ランとなった。



ブルージェイズは残りのイニングを継投で逃げ切り、4－3でマリナーズに勝利。1993年以来32年ぶり、球団史上3度目のリーグ優勝に導いたスプリンガーの本塁打が、「トッププレー100」15位にランクインした。











【動画】32年ぶりのリーグ優勝、スプリンガーの逆転3ランがこれだ！

Top Plays of 2025: No. 15



George Springer hits a LEGENDARY go-ahead home run in ALCS Game 7 as the Blue Jays clinch their first AL pennant in 32 years!

