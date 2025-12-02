楽天は2日、オスカー・ゴンザレスと来季の契約締結を発表した。
ゴンザレスは球団を通じて、「来シーズン、カンペオン（チャンピオン）になるチームの一員として全力で貢献できると思うととても興奮しています。改めて、ホームに戻ってファンの皆さんやチームの仲間と良い時間を過ごせることを楽しみにしています」とコメント。
また、スペンサー・ハワード投手、ミゲル・ヤフーレ投手、マイケル・フランコ内野手と来季の契約を結ばないと発表している。
楽天は2日、オスカー・ゴンザレスと来季の契約締結を発表した。
ゴンザレスは球団を通じて、「来シーズン、カンペオン（チャンピオン）になるチームの一員として全力で貢献できると思うととても興奮しています。改めて、ホームに戻ってファンの皆さんやチームの仲間と良い時間を過ごせることを楽しみにしています」とコメント。
また、スペンサー・ハワード投手、ミゲル・ヤフーレ投手、マイケル・フランコ内野手と来季の契約を結ばないと発表している。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。