楽天は2日、オスカー・ゴンザレスと来季の契約締結を発表した。

ゴンザレスは球団を通じて、「来シーズン、カンペオン（チャンピオン）になるチームの一員として全力で貢献できると思うととても興奮しています。改めて、ホームに戻ってファンの皆さんやチームの仲間と良い時間を過ごせることを楽しみにしています」とコメント。

また、スペンサー・ハワード投手、ミゲル・ヤフーレ投手、マイケル・フランコ内野手と来季の契約を結ばないと発表している。