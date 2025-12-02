ベガルタ仙台は2日、森山佳郎監督の来シーズン続投を発表した。

“ゴリさん”の愛称で親しまれる森山氏は、1967年11月9日生まれの現在58歳。長年に渡り、日本代表やサンフレッチェ広島のユース年代を指導した経歴を持つ同氏は、2024年にベガルタ仙台の監督に就任した。J1昇格プレーオフ決勝戦で敗れた雪辱を誓った今シーズンは、1年を通して昇格争いを演じたものの、先月29日の最終節いわきFC戦で痛恨の黒星。最後の最後に7位に転落し、J1復帰は叶わなかった。

森山監督は、来シーズンも指揮を取ることに際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「ベガルタ仙台を支えてくださるベガルタファミリーのみなさま、いつも多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。このたび来季も引き続きベガルタ仙台の監督として指揮を執らせていただくことが決まりました。2025シーズン最終戦の屈辱の傷はまだ癒えていませんが、下を向いている時間はありません。この屈辱を強烈なポジティブエネルギーに変え、2月からの半年シーズンで大きな成長を図り、勢いそのままに8月からの新シーズンで日本一熱いサポーターのみなさまと共闘し、悲願であるJ1昇格に向けてチーム一丸となって戦って行く覚悟です。今後とも引き続き熱いサポートをよろしくお願いいたします」