鹿児島県阿久根市(あくねし)は、東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。全国に“食のまち阿久根”として知られており、多彩な食のイベントが開催されています。

今回は、「にじさんじプロジェクト」と阿久根市のコラボレーションイベント「阿久根市×にじさんじコラボ～#よかとこ阿久根～」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

スタンプラリーも! 「阿久根市×にじさんじコラボ～#よかとこ阿久根～」について

阿久根市×にじさんじコラボ～#よかとこ阿久根～

・開催日時：【コラボライブ配信】令和7年11月20日(木)午後9時から

【スタンプラリー】令和7年11月21日(金)から令和7年12月21日(日)まで

・開催場所：(スタンプラリー)阿久根市内

雄大な海と豊かな山が育む特産品が数多くある“食のまち”阿久根市は、令和7年6月時点での人口が約1万7,000人。少子高齢化の波に押され、人口は減少の一途をたどっているそうですが、おいしい特産品や雄大な自然の中で楽しむアクティビティ、魅力的な風景や観光スポットは自慢できるものばかり!

「これらを存分にPRして、地域を盛り上げたい」との想いのもと、幅広い世代から絶大な人気を誇るVTuber・バーチャルライバーが数多く在籍する「にじさんじプロジェクト」とのコラボレーションイベント「阿久根市×にじさんじコラボ～#よかとこ阿久根～」を開催。

「にじさんじプロジェクト」におけるVTuberユニット「Speciale」に所属する酒寄颯馬(さかよりそうま)さん、七瀬すず菜さんによる、まち自慢のおいしいものやおすすめスポットなどを紹介する動画が、11月20日にライブ配信されました。二人にピッタリなおすすめ旅プランも紹介されたのだそう。

そして、二人が配信で食べた特産品が当たるスタンプラリーが実施中! ポスターや三角ポップが設置されたお店や施設でスタンプを集めることができ、集めたスタンプの数に応じて、応募できる特産品のランクが変わるとのことです。

また、同市内のおすすめスポット5カ所に、ライバーの等身大パネルを設置し、景色と一緒に写真を撮ったり、二人が配信で食べた特産品を味わったりと、現地での特別な思い出づくりが楽しめます。

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

平成9年阿久根市の園地で不知火(しらぬい)の枝変わりで発見され、奇跡の品種といわれる「大将季(だいまさき)」、昔から塩干魚作りが盛んなまちならではのお魚の詰め合わせを紹介します。どちらも阿久根市の中で人気の返礼品なのだとか。

鹿児島で生まれたオリジナル品種「大将季」(約5kg・15～24玉)

・提供事業者：鹿児島いずみ農業協同組合(阿久根支所)

・鹿児島県阿久根市波留610

・内容量：大将季(無加温)5kg・L〜4L(15玉〜24玉)

・寄附金額：2万円

外皮も果実も紅色が強い橙色で、独特の香りをもち、糖度と酸味の絶妙なバランスに優れているのが特徴の「大将季」です。果実の粒がパチンと弾け、風味とともに濃厚で甘い果汁が口いっぱいに広がります。お世話になった人への贈り物や、自分へのご褒美におすすめなのだそう。

訳あり! 又間水産のお魚づくし(4種・計30枚)

・提供事業者：又間水産有限会社

・鹿児島県阿久根市大丸町1

・内容量：さくら干(あじみりん干) 1袋4枚入り×2、黒糖さばミリン 1パック4枚入り×2、いわしフライ 1パック4枚入り×2、あじの開き 1袋3枚入り×2

・寄附金額：1万円

獲れたての魚を手早くさばき、独特の製法で仕上げたお魚の詰め合わせです。甘めの味付けが特徴のみりん干しをはじめ、いわしフライ、あじの開きなど、ふるさとの海の味を思う存分味わえます。

今回は鹿児島県阿久根市のイベント「阿久根市×にじさんじコラボ～#よかとこ阿久根～」と人気の返礼品を紹介しました。幅広い世代に人気を誇る「にじさんじ」とのコラボレーションイベントです。観光を楽しみながら特産品が当たるスタンプラリーに参加したり、ライバーの等身大パネルと写真を撮ったり。直接訪れることが難しい場合は、返礼品でまちの味覚を味わうことができます。気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者