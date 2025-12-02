DS70周年を支えた男　フレデリック氏とD Super 5の物語

DS生誕70周年を記念した今回のパレードは、憲兵隊による正式な先導付きで約200台のDSがパリ市内を走行するという、現行の環境規制を考えれば例外的なイベントとなった。通常、700台前後の旧車が参加する「Traversée de Paris」でさえ行政調整は難航するが、近年パリはZFE（低排出ゾーン）に基づき化石燃料車への制限を強化しており、排ガス対策を備えない旧車は原則として走行規制の対象である。そんな状況での公式パレードは、実際には相当な交渉と条件整備が必要だったはずだ。

【画像】雨に濡れてしっとりとした輝きを放つ、フレデリック氏所有の深紅のD Super 5（写真39点）

その実現を主導したのが、パリ近郊のオーナー35名で構成されるDSクラブであり、今回の企画運営の中心人物が副会長のフレデリック氏だ。彼はフォンテーヌブローを拠点に活動するDSオーナーで、幼少期に父が所有していた3台のDSが原体験となり、その後もDSへの関心は途絶えることがなかった。妻の後押しを受け、地元フォンテーヌブローのオセナットのオークションで現在の愛車D Super 5を落札したのが数年前である。事前に設定した上限額ぎりぎりだったという。

そのD Super 5は、1972年に追加されたDSファミリー最終期の派生モデルで、ID系譜（ID → D Special／D Super）の最終進化形にあたる。搭載されるのは2175ccのM20ユニットで、DS21と共通の高トルク型。

最大の特徴は、SMの技術的要素を一部取り入れた5速マニュアル・トランスミッションで、量産DSとしては異例の仕様である。これは70年代初頭のフランスで高速道路網が拡大する中、巡航性能を実用的に高めることを目的として導入された。100km/hでの回転数は4速のDS21よりも低く、静粛性・耐久性ともに実用グレードとしては頂点に立つ。

一方、DSを象徴する油圧制御のBVH（セミオートマチック）を採用しないため、装備としては上級グレードより簡素である。だが、ハイドロニューマチック・サスペンションはLHM採用期（1970年以降）の後期型であり信頼性が高く、現代の道路環境で日常使用するにはむしろ”もっとも扱いやすいDS”と評価されるのもこの仕様だ。フレデリック氏が普段使いと長距離移動の双方にD Super 5を選ぶ理由もそこにある。

今年のレトロモビル期間中、同氏は会場とホテル間でVIPをDSに乗せて送迎する試験的な企画を行い、これが今回の70周年パレードの布石となった。まず取り組んだのは、かつてCitroën本社が所在した15区ジャベル地区との調整である。歴史的背景の理解が得られやすかったこともあり、ここは比較的順調に進んだという。しかし本当の障害となったのは警察署だった。観光客の急増と自転車レーン拡大に伴い、パリ警察は安全確保を最優先としており、200台規模の旧車パレードには慎重姿勢を崩さなかった。

そこで同氏は、パレードのルートをパリ西側に限定し、交通混雑エリアと歩行者動線を避けるよう構成。さらに、シャルル・ド・ゴールが実際に使用したDSの参加を明示することで、文化的・歴史的意義を行政側に提示した。結果として警察の先導車両が正式に投入され、安全面の担保を条件に開催が認められた。

取材当日、フォンテーヌブローは静かな雨に包まれていたが、フレデリック氏は躊躇なくD Super 5を走らせた。雨天や積雪時でもハイドロシステムの安定性に信頼を置いており、南仏までの長距離移動は日常的で、イタリアへ向かうツーリングも計画中だという。さらに、パリから北京までDSで走破する長距離プロジェクトにも本格的に取り組んでおり、構想段階を超えて現実的な検討に入っているようだった。

「一緒にどうだい？」と誘われたが、北京行きはさすがにためらわれる。しかし、実は未経験だという次回のTraversée de Parisには、彼とともに参加する約束を交わした。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI