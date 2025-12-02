今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手を獲得するため、争奪戦に参加していたサンフランシスコ・ジャイアンツが、撤退を決めたかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じている。

この第一報を伝えたのは、米メディア『ジ・アスレチック』のアンドリュー・バグガリー記者で「球団関係者によると、財政的な事情から、ジャイアンツは今井、あるいは市場に出ている他のトップ投手を獲得するために必要な9桁の投資を行う見込みはない」と伝えている。

その理由としては「昨オフにウィリー・アダメスと総額1億8200万ドルで大型契約を結び、さらに6月にはラファエル・デバースをトレードで獲得して2億5000万ドル以上の年俸負担を引き受けた。

そのため今年は短期契約中心でいく方針となる見込み」との見解を示している。

ジャイアンツは過去に大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の獲得に乗り出しながら、いずれも失敗に終わったチームである。

米メディア『ESPN』がMLB幹部16人を対象に行ったアンケート調査でも、今井の移籍先候補としてジャイアンツが最も多くの票を集めていた。

しかし、今井の契約金は6年総額1億5000万ドル（約234億円）になると予測されており、これが二の足を踏む原因となっているようだ。

同メディアは「今井の市場が予想より冷える可能性や、バスター・ポージー編成本部長が方針を変える可能性もゼロではない」と見ている。

