MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。12位には記憶に新しいワールドシリーズ第7戦から、アンディ・パヘス（ロサンゼルス・ドジャース）のスーパーキャッチがランクインした。







ドジャースとトロント・ブルージェイズが戦った今季のワールドシリーズ。雌雄を決する第7戦は、11月1日（日本時間2日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われた。



4－4で迎えた9回裏のブルージェイズの攻撃時では、数々のドラマと好プレーが生まれた。ドジャースのマウンドには、この回の途中から山本由伸がリリーフ登板で上がった。



1死満塁となり、打席に7番のドールトン・バーショを迎える際、ドジャースは中堅手をトミー・エドマンからアンディ・パヘスに変更した。これが後に大きな意味を持つ。



バーショは強いバウンドの二ゴロを放つが、二塁手のミゲル・ロハスが好プレーで本塁封殺に成功。しかし、なおも2死満塁のピンチで迎えるバッターは、今ポストシーズンの打率が4割を超えるアーニー・クレメントだ。



その初球、クレメントの打球は左中間に上がった。左翼手のキケ・ヘルナンデスが背走するが、パヘスが素晴らしい反応で落下地点に向かって一直線に駆けていく。



最後はキケと衝突しながら、パヘスがしっかり打球をキャッチし、ドジャースは9回裏の窮地を脱した。



一瞬の判断の遅れも許されないなか、見事に守備固めの仕事を完遂したパヘス。このプレーにより試合は延長戦に突入し、ドジャースは見事2年連続ワールドチャンピオンとなった。











【動画】パヘスの”スーパーキャッチ”がこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 12



Andy Pages makes an UNBELIEVABLE catch in left-center field to send World Series Game 7 to extra innings!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】