「大谷翔平は完全に克服した」村上宗隆も“弱点”解消へ！？　米記者が考察…

東京ヤクルトスワローズから今オフにメジャー挑戦する25歳の村上宗隆内野手は、MLB各球団から注目されている。ただ、評価は二分しており、三振率の高さは懸念材料だ。しかし、それは大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）も乗り越えてきた壁だと、米メディア『ブリーチャーレポート』のキース・ロー記者が報じている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

腹斜筋の負傷で出場数は限られたが、それでもNPB全体の本塁打ランキングでトップ5に入るほどの爆発力を見せた。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その圧倒的なパワーはメジャーリーグでも通用するかもしれない。

ロー記者は「30本以上の本塁打を期待でき、選球眼もある典型的なスリー・トゥルー・アウトカム（本塁打、四球、三振）」型の打者になりそうだが、コンタクト能力次第で評価は大きく上下する可能性がある」と見ている。

さらに、村上のフォームに着目し「打撃始動時に腕が体から大きく離れている点はNPBでは珍しくない（大谷もエンゼルス移籍前はそうだった）。

ただ、日本でも三振率は高めで（今年28.6％、昨年29.5％）、ゾーン外を追ってしまう傾向もある。

始動位置の関係で内角の速球への対応力にも懸念があるが、その点は大谷もMLBで1年ほどかけて完全に克服した。

現時点では三塁を守れるだけのグラブさばきはあるが、レンジは広くなく、将来的には一塁へ回る可能性が高い」との見解を示している。

