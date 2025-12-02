個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 優待銘柄は何株ずつ保有しているものが多いですか？

「各社で保持されている株数は最低・最高何株ずつお持ちでしょうか？」（呑兵衛さん／60代／会社員）

◆A. 「100株が多いですね」（桐谷さん）

現在、1400社の株を持っていますが、100株ずつ保有しているものが多いですね。株主優待というのは100株持っていても、200株持っていても同じ内容であることが多いです。ですから、少しだけ持っているほうが優待の利回りが高くなるんですね。

配当金は保有株数に応じて支払われますが、優待は少額保有のほうが効率がいい。なので、私は高配当かつ優待のある銘柄に分散投資をしています。また、分散しておけば一部の企業の株価が下がっても、他の銘柄でカバーできるという利点もあります。

そして、高額な株はあまり買いませんね。例えば、東京エレクトロン＜8035＞やファーストリテイリング＜9983＞のような株は、100株単位で数百万円かかります。こういった銘柄は、配当利回りもそれほど高くないことが多いため、値上がり益を狙う投資向きですね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部