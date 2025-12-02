日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい東京ヤクルトスワローズの選手を紹介する。

丸山和郁

[caption id="attachment_241412" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの丸山和郁（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／80kg

・生年月日：1999年7月18日

・経歴：前橋育英高 - 明治大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（ヤクルト）

プロ4年目の今季は、右有鉤骨骨折による長期離脱があり、自己ワーストとなる39試合の出場に終わった丸山和郁。来季は勝負のシーズンとなりそうだ。

前橋育英高、明治大では、ともに世代の日本代表に名を連ねた丸山和。俊足巧打の外野手として高い評価を受け、2021年ドラフト2位で東京ヤクルトスワローズに入団した。

ルーキーイヤーから一定の出場機会を確保し、代走や守備固めを中心に71試合に出場。

同年はリーグ優勝を決めるサヨナラ安打を放つなど印象的な活躍を見せ、打率.233、1本塁打、9打点を記録した。

プロ3年目の昨季は、一時スタメンに定着し、自己最多の96試合に出場。打率.241、12打点、17犠打とまずまずの働きを示した。

しかし、今季は右有鉤骨骨折もあって状態が上がらず。39試合の出場で打率.125と低迷した。

同じ外野のポジションでは、岩田幸宏や並木秀尊が台頭。一気に厳しい立場となった。再浮上するためには、現役ドラフトでの移籍も選択肢の1つといえそうだ。

武岡龍世

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／77kg

・生年月日：2001年5月28日

・経歴：八戸学院光星高

・ドラフト：2019年ドラフト6位（ヤクルト）

攻守に光るものを見せるも、チャンスを活かしきれないシーズンが続く武岡龍世。現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

八戸学院光星高3年時には、高校日本代表にも選出。走攻守三拍子揃った遊撃手として注目を集め、2019年ドラフト6位で東京ヤクルトスワローズに入団した。

高卒1年目から一軍出場を果たし、高卒4年目の2023年には一軍に定着。同年は自己最多の84試合に出場すると、昨季は76試合の出場で打率.177に終わったが、3本塁打とパンチ力を発揮した。

しかし、高卒6年目の今季は、正遊撃手・長岡秀樹の離脱時にチャンスが巡ってきたものの、伊藤琉偉との競争に敗れた。

最終的に一軍では47試合の出場にとどまり、打率.183、1本塁打、5打点と低調な結果に。

さらに、ファームでは田中陽翔が頭角を現し、今秋のドラフト会議では松川玲央（城西大）、石井巧（NTT東日本）と内野のライバル加入が決定した。

心機一転、新たな環境に身を置くことも選択肢に入りそうだ。

沼田翔平

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／80kg

・生年月日：2000年6月24日

・経歴：旭川大高

・ドラフト：2018年育成選手ドラフト3位（巨人）

今季は4年ぶりとなる一軍登板を果たした沼田翔平。しかし、一軍では振るわず、現役ドラフトによる移籍の可能性も否めない立場となっている。

旭川大高（現：旭川志峯）から2018年育成選手ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。高卒2年目の2020年に支配下登録を勝ち取るも、一軍では5試合の登板で防御率10.38に終わった。

翌2021年オフに育成契約に戻り、2022年オフには戦力外通告。その後、東京ヤクルトスワローズと育成契約を締結した。

移籍3年目の今季は、二軍で結果を残して支配下復帰。7月31日のDeNA戦で4シーズンぶりの一軍マウンドに上がったが、1回4失点と打ち込まれた。

その後は再びファーム暮らしが続き、1試合の一軍登板でシーズンを終えた。

一方、二軍では多彩な球種を武器にロングリリーフもこなし、37試合登板、3勝5セーブ、防御率1.39の好成績をマーク。

現在25歳と若いだけに、一軍定着への突破口を見つけたい。

丸山翔大

・投打：右投左打

・身長／体重：194cm／90kg

・生年月日：1998年8月22日

・経歴：小倉工 - 西日本工大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト4位（ヤクルト）

昨季は防御率0点台と傑出した成績を残した丸山翔大。しかし、今季は大きく出番を減らし、不本意なシーズンを過ごした。

西日本工大から2020年育成選手ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団。プロ3年目の2023年4月に支配下登録を勝ち取った。

同年は一軍で22試合に登板し、防御率4.05を記録した。

昨季はシーズン途中からブルペンに定着し、27試合登板、1勝5ホールド、防御率0.57をマーク。リリーフで飛躍の足掛かりを掴んだ。

ところが、プロ5年目の今季は、開幕二軍スタートに。シーズンの大半をファームで過ごし、一軍では8試合の登板で防御率8.38と低調な結果に終わった。

一方、二軍では39試合登板、2勝3敗、防御率3.35とまずまずの数字を残した。

高いポテンシャルを秘める長身右腕だけに、現役ドラフトの対象となれば、注目の存在となるだろう。

長谷川宙輝

[caption id="attachment_241411" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの長谷川宙輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／86kg

・生年月日：1998年8月23日

・経歴：聖徳学園高

・ドラフト：2016年育成選手ドラフト2位（ソフトバンク）

2020年には44試合に登板した実績を持つ長谷川宙輝だが、近年は不本意なシーズンを過ごしている。貴重な速球派サウスポーになるだけに、活路を見出したい。

2016年育成選手ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団した長谷川。高卒3年目の2019年オフに東京ヤクルトスワローズへ支配下契約での移籍が決定した。

新天地で迎えた2020年は、開幕一軍スタート。シーズンを通して一軍に定着し、44試合登板、1勝2敗7ホールド、防御率5.82を記録した。

しかし、翌2021年は故障離脱により、わずか4試合の登板に。同年9月には胸郭出口症候群の手術を受け、以降も苦しいシーズンが続いた。

昨季は19試合に登板したが、1勝2ホールド、防御率4.71と振るわず。今季は開幕一軍入りを果たしたものの、アピールに失敗し、4試合の登板にとどまった。

球威は戻りつつあるだけに、現役ドラフトによる移籍を含め、浮上のきっかけを掴みたいところだ。

濱田太貴

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／81kg

・生年月日：2000年9月4日

・経歴：明豊高

・ドラフト：2018年ドラフト4位（ヤクルト）

長距離砲として大きな期待が寄せられているが、思うような結果を残せず、厳しい立場に置かれつつある濱田太貴。新たな環境に身を置くことも選択肢となっている。

明豊高から2018年ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団した濱田。高卒4年目の2022年に一軍での出番を増やし、73試合の出場で6本塁打と長打力を示した。

さらに、翌2023年は自己最多の103試合に出場し、打率.234、5本塁打、22打点を記録。

しかし、昨季は一転してわずか10試合の一軍出場にとどまり、打率.077と低迷。今季もシーズン前半はファーム暮らしとなり、二軍でも打率1割台と精彩を欠いた。

夏場に状態を上げて一軍へ昇格したが、34試合の出場で打率.221、4本塁打、9打点という成績でシーズンを終えた。

細川成也（現：中日）のように移籍を機に覚醒を遂げるケースもあるだけに、現役ドラフトの対象となれば、注目を集める存在となりそうだ。

【了】