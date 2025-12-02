アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、フットボール・サポーターズ・アソシエーション（FSA）選出の男子年間最優秀選手賞に輝いた。

イングランドとウェールズのサポーターが投票するFSAアウォーズは2011年から現在の形式で開催され、毎年数十万票が投じられている。今年の男子年間最優秀選手に輝いたのはアーセナルとイングランド代表に欠かせぬ存在となっているライス。アーセナル所属の選手としては、2015年のアレクシス・サンチェス（現：セビージャ）以来2人目の受賞を果たしている。

ライスは昨シーズン、公式戦52試合出場9ゴール10アシストという成績を残し、チャンピオンズリーグ（CL）でベスト4まで登り詰め、プレミアリーグで優勝争いを演じたアーセナルを牽引。今シーズンもここまで公式戦20試合で2ゴール6アシストをマークしており、イングランド代表のFIFAワールドカップ26出場権獲得にも貢献した。

こうした活躍が高く評価され、アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、アントワーヌ・セメニョ（ボーンマス）、ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）、モイセス・カイセド（ブライトン）、ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）といったライバルを抑え、男子年間最優秀選手賞に輝いた。

FSAアウォーズに出席したライスは「競合する選手たちを考えると、FSA年間最優秀選手賞を受賞できたことは非常に光栄なことだ。サポーターに認められ、投票で選ばれたことは本当に特別なことで、感謝してもしきれない。男子チームも女子チームも様々な形で評価されてきたし、それが僕たちの目指す姿だ。ピッチ内外で勝利を収めることが僕たちの目標なんだ」と受賞の喜びを語っている。

また、女子年間最優秀選手賞にはイングランド女子代表FWアレッシア・ルッソが輝き、アーセナルが“ダブル受賞”を達成。マンチェスター・シティに所属する日本女子代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯も候補に名を連ねていたが、受賞を逃している。

【公式発表】ライスがサポーター投票の男子年間最優秀選手に！