7年連続で守り続けたゴールデングラブの座を、わずか5票差で明け渡した埼玉西武ライオンズ・源田壮亮。打撃不振に揺れた1年は、キャリアでも屈辱のシーズンとなった。それでも守備率リーグ1位という揺るがぬ実力が、彼の価値を証明している。背番号6は、静かに、しかし確かに来季の逆襲へと歩き出している。（文・羽中田）

”5票差”で逃したタイトル

源田壮亮が、来季の逆襲に燃えている。

まだ明日は、どんな色にも染まっていない。誰よりも勝利を渇望する姿が、ナインの心に火をつけることだろう。

ゴールデングラブ賞を逃すのは、プロ生活9年間で2017シーズンのルーキーイヤー（失策21個）以来だ。2018年から2024年まで、遊撃手部門で7年連続ゴールデングラブ賞を受賞していた。

当たり前のように、そこに“源田”の名前が刻まれてきた。しかし、今季はわずか5票差で紅林弘太郎（オリックス）に次ぐ2位となり、その座を譲った。

「守備の名手」として名を馳せ、数々の国際舞台でプレーしてきた源田にとって、一つのタイトル喪失以上の意味を持っているだろう

今季は打率.209、安打数67というキャリアワーストの成績となり、9月には月間打率.094。勝負どころで結果が出ず、試合途中からの出場が増え、気づけばベンチから若手を見守る時間が増えた。

チームの中心に立ち、リーグ優勝も経験したのは過去の話となり、チームは3年連続Bクラス。屈辱にまみれた1年になった。

タイトルを逃すも遊撃守備率”リーグ1位”

それでも、源田の本質は揺るがない。

持ち前の守備力は健在だ。記録した捕殺記録は249個、失策は5個のみと守備率は.987となり規定試合数（野手の場合、試合数×2/3）に到達した遊撃手ではリーグ1位となった。

派手さはなくとも、堅実なプレーを淡々と積み上げる。他の選手ならファインプレーになる打球を何事もなかったかのように処理する。ボールを追う背中には、チームを守る責任が染みついている。

源田が見据えるのは、もう一度、チームを引き上げるという強い意志だ。若手が増え、世代交代が進むチームで、経験値と存在感を持つ源田の役割はさらに大きくなっている。

チームの勝利に全てを捧げ、泥にまみれてでも戦う覚悟だ。ピンチの場面で投手に声を掛け、ミスをかばい、仲間の成功を誰よりも讃える。そんな背中を見て育つ若獅子たちがいる。

誰よりも速く、強く、美しく。

ライオンズファンの思いを胸に、「生涯ライオンズ」を誓う背番号6が、愛するチームのために並々ならぬ覚悟で挑む。

まだ明日は、どんな色にも染まっていない。ならばもう一度、自分の手で青く染め上げればいい。

その先に広がる景色は、きっとこれまでよりも美しい。もう一度、夢を描けるはずだ。

