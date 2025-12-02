「完全に球団の手の内にある」千賀滉大、メッツ残留希望も放出は不可避か…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、来季も同球団でプレーすることを望んでいるようだ。しかし、チーム再建の渦中にあるメッツは、ベテランの年俸を削りつつ戦力の入れ替えを進めており、同選手は依然としてトレード放出候補の1人だと米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。

千賀は5年総額7500万ドル（約117億円）の契約の3年目だ。

2023シーズンには印象的な活躍を見せ、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入ったことがある。

2025年前半にはリーグトップの防御率1.47を記録する圧倒的なパフォーマンスを見せている。

確かに、その成績から見れば、十分に戦力として計算できる選手に見える。

問題は怪我の多さだ。

2024年には怪我で一年を棒に振った経緯があり、メッツにとって懸念材料となっている。

今後について、同メディアは「最初の3年間で400イニング投げればオプトアウト可能だったが、大幅に届かず。

完全に球団の手の内にある」と伝え、全てはメッツ次第との見解を示した。

続けて「千賀がどれほど強くメッツ残留を望んでも、球団の再建戦略が優先されるのが現実だ」と伝えている。

