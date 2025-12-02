札幌市の北側に隣接し、石狩湾を望む環境にある北海道石狩市(いしかりし)は、北海道の中でも温暖で四季の変化に富み、台風の影響も極めて少ないまち。四季折々の風景を楽しみながら、夏にはアウトドアアクティビティを満喫することができます。

今回は、石狩市にふるさと納税返礼品を提供する牛肉加工メーカー「ホクビー」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

牛肉加工メーカーのパイオニア! 石狩市の返礼品提供事業者「ホクビー」について

株式会社ホクビー

・北海道石狩市新港西1丁目725番地1

・設立日：1972年(昭和47年)4月12日

・事業内容：畜産品の加工及び販売

牛肉加工メーカーのパイオニアとして、ホテルやレストランなど47都道府県1万店舗以上に商品を提供している事業者「ホクビー」。

牛肉をやわらかくするための技術として日本で初めて開発した、フランス料理の伝統的な技法「ピケ」に着想を得た牛脂注入加工肉「メルティークビーフ」などを製造しています。

もともと企業を対象とした商品をメインとして取り扱っていた本事業者は、新型コロナウイルスの流行により大きな影響を受けたそうです。そういったタイミングで石狩市から「お肉の返礼品を強化したい」との相談を受け、ふるさと納税への参画を決めたとのこと。

返礼品への想いとこだわり

返礼品においては、「それまでの企業向け商品を返礼品として出すのではなく、“家庭で調理しやすく、食べやすい”ものを目指して開発を行った」と担当者は教えてくれました。

ホクビーが提供する代表的な返礼品の一つ「北海道産牛 ローストビーフブロック」は、北海道産の牛肉を100% 使用。サーロインよりも亜鉛や鉄分が多く、脂肪が少ないヘルシーな牛もも肉を使っています。

真空低温調理で牛肉の持つ栄養やおいしさを引き出し、しっとりなめらかな口当たりが特徴。塩コショウのみのシンプルな味付けなので、洋食だけではなく和食にもよく合うローストビーフです。また、かたまりで届くので、好みの厚さにスライスして味わえるのも特徴です。

事業者からの声

もともと飲食店など企業向けの商品であるため、一般の消費者の方の手にとっていただける機会が限られていました。ふるさと納税の返礼品としての取り扱いが始まり、レビューなどを通じて消費者の方の声を直接受け取る機会ができました。良い評価も改善点をご指摘くださる意見についても商品開発・改良の参考にしています。

自治体からのメッセージ

北海道といえば魚介類、特に石狩市といえば鮭というイメージがあるかもしれませんが、食肉加工も盛んです。おいしいお肉の返礼品にもぜひ注目してください。

石狩市のふるさと納税返礼品について

ホクビーが提供するビーフハンバーグ、牛ヒレステーキを紹介します。どちらも石狩市の中で人気の返礼品なのだそう。

【冷凍したまま焼ける・北海道産牛100％】北海道産ビーフハンバーグ(ありがとう)(90g×24)

・内容量：北海道産ビーフハンバーグ(ありがとう) 90g×24個

・寄附金額：1万5,000円

“冷凍状態から焼ける”という事業者の食肉加工技術が詰まった、北海道産牛肉100% 使用のビーフハンバーグです。表面にあいた無数の穴が火の通りを早くし、旨みたっぷりの肉汁を逃がさないよう工夫がなされています。パッケージ表面に「ありがとう」の感謝の言葉と石狩市の花「はまなす」をあしらっており、感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめなのだとか。

訳あり 牛ヒレステーキ(450g) サイズ不揃い

・内容量：450g(約5〜12枚前後)※入数の指定はできません

・寄附金額：1万1,000円

厚さ15mmの食べ応えのあるサイズの「赤身肉・ヒレ肉のステーキ」です。本事業者が特許を取っている「メルティーク加工」を施しており、口の中で溶けるようなジューシーさとやわらかさがアップしているとのこと。

今回は北海道石狩市の返礼品提供事業者「ホクビー」と、人気の返礼品を紹介しました。こだわりの品質と技術で、自慢の牛肉製品を提供している事業者です。「メルティーク加工」を施したお肉は、あらかじめ下ごしらえされているためやわらかく、メニューに合わせて選べる豊富なラインナップで、調理における効率化を実現しているのだそう。返礼品としても多彩に提供されているので、気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者