チェルシーは12月1日、アカデミー所属のDFイザーゴ・シウヴァとプロ契約を締結したことを発表した。

I・シウヴァは2008年11月12日生まれの現在17歳。U－13年代からチェルシーのアカデミーに所属し、昨シーズンにU－18チームでのデビューを飾ると、今年7月にはシニアサッカーを目指している選手にとっての大きな節目となる奨学金契約締結が発表された。2020年8月から2024年7月までチェルシーでプレーし、ブラジル代表で国際Aマッチ通算113キャップを誇るチアゴ・シウヴァ（現：フルミネンセ）を父に持つことでも知られている。

チェルシーはクラブ公式サイトにて、初のプロ契約を締結したI・シウヴァを「彼は多才で信頼できるDFへと成長し、左サイドバック（SB）とセンターバック（CB）を両方こなせるようになった。イザーゴ、おめでとう！」と祝福した。

また、I・シウヴァは自身の公式インスタグラム（＠isago.silva）を更新。チェルシーのユニフォームを手に持った写真とともに「チェルシーと初めてのプロ契約を結べたことを誇りに思う」と喜びを綴っている。

【公式発表】チアゴ・シウヴァの息子がチェルシーとプロ契約！