数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。来年1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～』(21:00～)が放送される。再び主人公・小川市郎を演じた阿部サダヲにインタビューし、『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているのか、そして、スペシャルドラマの撮影の裏話や共演者とのエピソードなどを聞いた。

『ふてほど』は、昭和のおじさん・小川市郎(阿部サダヲ)が1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂させ、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくタイムスリップコメディ。スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後を描く。タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子(河合優実)の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。

阿部に『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているか尋ねると、「世間の人からもすごく言われるし、見ている方がいっぱいいる作品なんだなと思います。今でも言われることが多いので」と反響を喜び、「日帰りのロケ番組に出演した際に、現地の人から名前ではなく『不適切』って言われましたから(笑)」と作品の人気ぶりが伝わるエピソードも披露。

スペシャルドラマについては「連ドラの打ち上げのときに『やりたいね』という感じだったので、『来たな』という感じでした」とあまり驚かなかったという。

今回、市郎がタイムトンネルを使ってさまざまな時代にタイムスリップするというのが見どころだが、阿部は複雑な時系列に苦労したと振り返る。

「台本を読んだときに、好きな時代に行けるというのはすごく大変そうだなと思いましたし、撮影で何人もの市郎を演じるのは大変でした。純子の未来を変えていいのかいけないのか悩むところはちゃんとした方がいいというのがありましたし、連ドラを振り返りながら、あのシーンの時に市郎が来ていたんだと考えるのが難しかったです」

河合優実との共演に楽しさ「遠慮なしに振り切って演じてくれる」

スペシャルドラマでは、犬島渚役の仲里依紗、秋津睦実(ムッチ先輩)/秋津真彦役の磯村勇斗、小川純子役の河合優実、向坂キヨシ役の坂元愛登、向坂サカエ役の吉田羊らが再び集結。阿部は「連ドラの時も思っていましたが、皆さん達者な人なので、やっていて楽しい」と語る。

「宮藤(官九郎)さんの台本が好きな人が多いと思うので、一緒にやっていて楽しかったですし、自分たちで楽しくしようと思っているし。ただ、タイムトンネルについて皆さんクエスチョンマークがつきながらやっていた感じがしました」

そして、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でも共演した娘・純子役の河合の多才ぶりを称賛する。

「いろんなものを持っているというか、かわいさ、きれいさ、面白さなど、いろんな顔ができる人なので、すごいなといつも思います。海外の映画祭で英語も話していて、何でもできちゃうんだなと感心ばかりしています」

遠慮なしにぶつかってきてくれるからこそ、対峙していても楽しいという。

「河合さんは、演じているときは先輩後輩とかなく、俳優同士という感じで扱ってくれて、『ふてほど』では本当の親子としてやってくれるのがいいんじゃないですかね。遠慮なしに、振り切って演じてくれるのがすごくいいなと。やっていて楽しいです」