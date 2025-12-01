広島は1日、森翔平投手が入籍したと発表した。
森は球団公式ホームページを通じて「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。より一層責任感を持ち、互いを思いやりながら誠実に向き合い、明るく楽しい家庭を築いてまいります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。
森はプロ4年目の今季、規定投球回には届かなかったものの、23試合・132回を投げ、7勝8敗、防御率3.55とキャリアハイの成績を残した。
